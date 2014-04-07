Луганскую ОГА опечатали, здание охраняет отряд внутренних войск

Здание Луганской облгосадмининстрации закрыто и опечатано.

Об этом корреспонденту «Восточного варианта» рассказали в пресс-службе администрации.

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В частности, сегодня, 7 апреля, руководство области решило закрыть администрацию в связи с «высокой угрозы жизни сотрудников и опасности по захвату здания».

Облгосадминистрацию охраняет усиленный отряд сотрудников Внутренних войск.