Луганскую ОГА опечатали, здание охраняет отряд внутренних войск
11:48, 07 апреля 2014Политика
1 0
Из-за высокой угрозы жизни сотрудников ОГА здание администрации закрыто и опечатано.
Луганскую ОГА опечатали / citynews.lg.ua
Здание Луганской облгосадмининстрации закрыто и опечатано.
Об этом корреспонденту «Восточного варианта» рассказали в пресс-службе администрации.
Читайте такжеПодъезды к Луганску перекрыты, милицию привели в состояние боевой готовности
В частности, сегодня, 7 апреля, руководство области решило закрыть администрацию в связи с «высокой угрозы жизни сотрудников и опасности по захвату здания».
Облгосадминистрацию охраняет усиленный отряд сотрудников Внутренних войск.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter