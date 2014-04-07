Самооборона Майдана заблокировала вход в Кловский дворец, где пройдет съезд судей

Как передает корреспондент УНИАН, около 150 представителей самообороны находятся возле забора, которым огражден дворец по улице Филиппа Орлика, 8, и не пускают никого в здание, в том числе и журналистов.

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С собой самообороновцы принесли шины, которые выложили вдоль забора.