Самооборона Майдана заблокировала вход в Кловский дворец, где пройдет съезд судей
10:42, 07 апреля 2014Политика
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В Киеве самооборона Майдана заблокировала вход в Кловский дворец, где должен состояться внеочередной съезд судей.
Самооборона никого не пускает в Кловский дворец / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, около 150 представителей самообороны находятся возле забора, которым огражден дворец по улице Филиппа Орлика, 8, и не пускают никого в здание, в том числе и журналистов.
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С собой самообороновцы принесли шины, которые выложили вдоль забора.
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