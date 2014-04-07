По факту столкновений в Харькове открыли уголовное дело

Как сообщает "Харьков. Комментарии" по информации пресс-службы ГУМВДУ в Харьковской области, факт столкновения внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст . 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет.

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"6 апреля в Харькове происходили массовые мероприятия, в которых приняли участие около 3 тысяч человек. Охрану общественного порядка обеспечивало почти 400 правоохранителей. Около 15:30 на перекрестке улиц Сумской и Рымарской между неизвестными произошла стычка. Конфликт удалось локализовать", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в Харькове на улице Сумской произошли столкновения между участниками местного Майдана и митинга за федерализацию Украины.