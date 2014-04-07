Япония и США будут вместе бороться против изменений существующих границ стран

Об этом в Токио заявил министр обороны США Чак Хейгел во время встречи с японским коллегой Іцунорі Онодера, передает 5 канал.

“То, что Россия делает в Украине – яркий пример запугивания, принуждения и неуважения к международным законам. Мы должны дать очень четкий сигнал всем нациям мира: в XXI веке Соединенные Штаты и Япония не будут мириться с этим. Ни одно государство не имеет права изменять границы независимых стран военными методами. Вашингтон и Токио не позволят этого сделать ни в Европе, ни даже на маленьких островах в Тихом океане”, - заявил Чак Хейгел.