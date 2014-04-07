Харьковский губернатор призвал жителей города и области не поддаваться на провокации

Об этом заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута, сообщает сайт Харьковской ОГА.

"В воскресенье, 6 апреля, на улице Сумской в Харькове произошла очередная провокация. У меня нет никаких сомнений в том, что сценарий данного конфликта писался не в нашем городе и не в нашей стране. Похожие события в Донецке и Луганске – лишнее тому подтверждение", – считает Балута.

Глава области уверен, что потерпев фиаско в попытке организовать массовые акции протеста, организаторы сделали ставку на агрессивные действия и открытые столкновения.

"Я в очередной раз хочу призвать всех харьковчан не поддаваться на провокации, сохранять хладнокровие и спокойствие. Не сомневайтесь, у правоохранительных органов достаточно сил для того, чтобы удержать ситуацию под контролем", - заявил Игорь Балута в обращении.

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Губернатор призвал людей не оставаться в стороне от происходящего и равнодушно наблюдать за всем со стороны. И обратился к ученым, руководителям крупных предприятий, ректорам вузов, бизнесу с просьбой дать оценку последним событиям в Харькове и открыто заявить о своей позиции.

"Мы хотим одного – жить в безопасном, спокойном, открытом и динамично развивающемся городе. Я верю, что несмотря на разные политические взгляды, цель у всех нас одна – сильная, единая и независимая Украина!" – цитирует сайт облгосадминистрации заявление губернатора.