"Туристы" готовят нападение на военный объект в Донецкой области- депутат

Об этом в Фейсбук написал народный депутат Александр Бригинец.

"Если в прошлый раз его (нападение) осуществляли местными силами во главе с местным депутатом-сепаратистом, то на этот раз, как мне сообщили местные жители, нападение готовят приезжие", - добавил он.

"Возможно, те, что сегодня были задействованы в сепаратистских действиях в самом Донецке. Их около 150 и они хвастаются, что сейчас будет "войнушка", - добавил нардеп.

По его словам, местные жители, которые сообщили об этом, заявили: попытки активизировать местную милицию ни к чему не привели.

"Передал информацию и все негодование общины областной милиции и СБУ" - отметил Бригинец.