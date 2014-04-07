"Туристы" готовят нападение на военный объект в Донецкой области- депутат
00:10, 07 апреля 2014Политика
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В Донецкой области на военный объект, находящийся в соляной шахте им.Володарского (Артемовск, Донецкая обл.) готовится нападение.
Об этом в Фейсбук написал народный депутат Александр Бригинец.
"Если в прошлый раз его (нападение) осуществляли местными силами во главе с местным депутатом-сепаратистом, то на этот раз, как мне сообщили местные жители, нападение готовят приезжие", - добавил он.
"Возможно, те, что сегодня были задействованы в сепаратистских действиях в самом Донецке. Их около 150 и они хвастаются, что сейчас будет "войнушка", - добавил нардеп.
По его словам, местные жители, которые сообщили об этом, заявили: попытки активизировать местную милицию ни к чему не привели.
"Передал информацию и все негодование общины областной милиции и СБУ" - отметил Бригинец.
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