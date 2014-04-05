Министры Совета Европы признали аннексию Крыма безосновательной, а референдум - нелегитимным

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 3 апреля Комитет министров Совета Европы рассмотрел ситуацию в Украине, в частности, в контексте военной агрессии со стороны Российской Федерации.

В принятом по итогам дискуссии решении Комитет министров Совета Европы четко заявил о том, что незаконный референдум, который состоялся в Автономной Республике Крым и м. Севастополь 16 марта 2014 года, и противоправная аннексия Российской Федерацией этой части территории Украины не могут быть основанием для каких-либо изменения их статуса и государственно-правовой принадлежности.

Читайте такжеЯпония намекнула РФ на референдум на Курилах и напомнила о украинцев Дальнего Востока«После принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции «Территориальная целостность Украины» это решение Комитета министров СЕ стало очередным весомым шагом в направлении широкого международного осуждения неправомерных действий Российской Федерации. Этот документ содержит четкий политический сигнал для России: в международных отношениях нельзя переходить «красную линию», обозначенную современным международным правом, за ней лежит путь к самоизоляции и маргинализации любой страны, путь за пределы содружества цивилизованных государств», - отмечается в сообщении МИД Украины.

Комитет министров Совета Европы поздравил участие в заседании и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы, который подтвердил приверженность нашего государства обязанностям и обязательствам перед Советом Европы, взятым на себя Украиной во время вступления. Комитет одобрительно воспринял стремление новой украинской власти как можно быстрее реализовать реформы с целью повышения уровня защиты прав человека и усовершенствования функционирования демократических институтов.

Комитет министров Совета Европы также приветствовал план мероприятий неотложной помощи для Украины, подготовленный Генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном Ягландом, который включает привлечение Венецианской комиссии для оказания экспертной помощи в осуществлении демократических реформ, и призвал к его безотлагательной реализации.

Также Комитет министров СЕ призвал причастные стороны безотлагательно обеспечить соблюдение предписания Европейского суда по правам человека, изданного в рамках судебного производства по иску «Украина против Российской Федерации». Это предписание устанавливает обязанность как Украины, так и России воздержаться от принятия любых мер, в частности военных действий, в результате которых могут быть нарушены права гражданского населения, включая создание риска для их жизни и здоровья. Такое требование Суда, поддержаное Комитетом министров, приобретает особую актуальность в свете последних фактов насилия и нарушения прав украинской и крымскотатарской общин Крыма.

Читайте такжеВР приняла заявление о гарантиях прав крымскотатарского народа в УкраинеЧитайте такжеКроме того, Комитет министров Совета Европы с большим интересом изучил отчет делегации Консультативного комитета Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, которая с 20 до 26 марта с.г. посетила с визитом ad hoc Украину. Констатировав в ходе обсуждения, что уровень защиты национальных меньшинств в восточных и южных регионах Украины не ухудшился со времени принятия предыдущего мониторингового доклада, участники заседания отметили беспокойство экспертов Консультативного комитета по безопасности лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в частности, в Крыму.