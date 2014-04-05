Тигипко говорит, что в ПР начались репрессии

Об этом заявил кандидат в президенты, регионал Сергей Тигипко.

"Сегодня единоличным решением Бориса Колесникова было запрещено проведение партийных конференций в ряде областей. Отстранен от должности и исключен из партии глав Одесской, Кировоградской, Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Киевской областных парторганизаций, Киевской городской организации Партии регионов и других. Такая цена отказа от поддержки кандидата Добкина", - отметил Тигипко.

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"Вместо модернизации партии окончательно взят курс на закручивание гаек и борьбу с инакомыслием. По сути, в партии начались репрессии. В ближайшие дни меня как кандидата в президенты собирались поддержать 15 областных организаций Партии регионов. В сложившейся ситуации я вынужден обратиться к своим товарищам по партии с просьбой не делать этого публично", - добавил он, передает Украинская правда.

Как известно, президиум политсовета Партии регионов рекомендовал исключить из партии Сергея Тигипко за нарушение устава.

На очередном заседании ПР рекомендовано рассмотреть вопрос об ответственности Тигипко за нарушение устава партии - "невыполнение решения второго этапа XIV съезда и нанесения своими действиями вреда репутации Партии регионов".

Кроме того рекомендуется исключить Тигипко из рядов Партии регионов.

Ранее Тигипко заявлял, что хочет возглавить Партию регионов. Политсила не поддержала кандидатуру политика на пост президента, отдав предпочтение Михаилу Добкину.

29 марта в ходе съезда ПР секретарем президиума ПР единогласно был избран Борис Колесников, который стал фактически руководителем ПР.