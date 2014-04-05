Подозреваемого в организации расстрела трех гаишников отпустили из-под стражи

Владиславу Горанину инкриминировали организацию умышленного убийства, будто он подстрекал убийц и предоставил им для совершения преступления автомобиль и оружие, передает ТСН.

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Ранее, Днепровский суд города Киева принял меру пресечения - 2 месяца пребывания под стражей. Горанин подал апелляцию. По словам подсудимого, один из убийц просто навел на него клевету и предоставил судебные ложные показания из-за личной неприязни к подсудимому.

Тех, кто расстреливал работников ГАИ, Горанин знал по Майдану, но не давал им ни автомобиля, ни оружия, ни приказа убивать. Позицию Горанина поддержал суд, назвав показания без каких-либо доказательств недостаточным основанием для вынесения приговора.