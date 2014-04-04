Ярема: На границах с Украиной - от 10 до 15 тысяч российских военнослужащих
11:59, 04 апреля 2014Политика
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На границах с Украиной сконцентрировано от 10 до 15 тысяч российских военнослужащих.
Ярема рассказал, сколько российских военнослужащих сконцентрировано у украинских границ / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве для журналистов региональных СМИ заявил первый вице-премьер-министр Виталий Ярема.
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“По нашей информации, сегодня у границ Украины из разных сторон, в том числе со стороны Приднестровья, сконцентрировано где-то от 10 до 15 тысяч военнослужащих Вооруженных сил России”, - сказал он.
По словам Яремы, в Крыму также находится около 22 тыс. российских военнослужащих.
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