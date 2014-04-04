Командира тральщика «Черкассы» награжден знаком «За заслуги перед городом Черкассы»
00:22, 04 апреля 2014Политика
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На пленарном заседании сессии Черкасском горсовете 3 апреля депутаты поддержали предложение о награждении командира морского тральщика «Черкассы» , капитана III ранга Юрия Федаша памятным знаком «За заслуги перед городом Черкассы» II степени.
Командира тральщика «Черкассы» награжден знаком «За заслуги перед городом Черкассы» / Wikipedia
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс - службе Черкасского горсовета, такой же награды уже удостоены шесть выдающихся людей, чьи жизни и деятельность связаны с городом - поэт Николай Негода, народный артист Украины Анатолий Пашкевич, Герой Советского Союза Александр Тканко, народный врач Украины Александр Сасим, народная артистка Украины Ольга Павловская и бывший ректор ЧГУ Федор Боечко.
Фамилии награжденных памятным знаком заносятся в Книгу славы города Черкассы , а их фотографии размещаются в Галереи славы города.
Торжественное награждение командира тральщика памятным знаком состоится4 апреля на Соборной площади во время встречи горожан с экипажем тральщика «Черкассы».
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