Командира тральщика «Черкассы» награжден знаком «За заслуги перед городом Черкассы»

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс - службе Черкасского горсовета, такой же награды уже удостоены шесть выдающихся людей, чьи жизни и деятельность связаны с городом - поэт Николай Негода, народный артист Украины Анатолий Пашкевич, Герой Советского Союза Александр Тканко, народный врач Украины Александр Сасим, народная артистка Украины Ольга Павловская и бывший ректор ЧГУ Федор Боечко.

Фамилии награжденных памятным знаком заносятся в Книгу славы города Черкассы , а их фотографии размещаются в Галереи славы города.

Торжественное награждение командира тральщика памятным знаком состоится4 апреля на Соборной площади во время встречи горожан с экипажем тральщика «Черкассы».