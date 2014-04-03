Украине необходима реформа управления - Томбинский

Об этом он заявил в Одессе на встрече с председателем Одесского областного совета Николаем Тындюка, передает корреспондент УНИАН.

Он сказал, что сейчас для Украины - очень сложное время, так как «нужно сделать многое и принять много решений под большим давлением, один из главных вопросов — реформирование системы управления Украины».

«Это - реформа самоуправления и территориальная реформа. Эта реформа отвечает на много вопросов, поставленных украинским обществом о централизации ответственности, системе вертикали, которая не отвечает тем желаниям и требованиям, обеспечивающим использование потенциала Украины», - сказал Томбинский.

Читайте такжеУкраина должна положить конец краткосрочным стратегиям - Томбински

Он добавил, что «необходимо донести эти решения на уровень территориального самоуправления».

«Это может быть на уровне регионов и на более низком уровне, чтобы там, где люди знают проблемы, могли найти решения этих проблем. На местах есть непосредственная ответственность чиновников перед гражданами», - сказал Томбинский.

Он считает, что принятие решений на уровне центральной власти – «отдаленность от тех мест, в которых можно принимать решения, от людей, которые являются субъектом политики».

«Реформа местного самоуправления — улучшение демократии и ответственности. Это одно из мероприятий в борьбе против коррупции, а коррупция — один из элементов, который уничтожил украинский потенциал. В Украине очень много уровней власти — сначала средства поднимаются наверх, а потом опускаются вниз, и это одна из составляющих коррупции. Европейский Союз и другие международные партнеры за то, чтобы Украина не была страной, которая требует международной помощи, потому что у Украина есть свой потенциал, чтобы самой помогать другим. Это – природный, достаточно большой потенциал», - подчеркнул Томбинский.