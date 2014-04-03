Донецкая милиция просит исполком запретить митинги - начальник облУВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Константин Пожидаев.

«Мы сегодня подали заявку в исполнительную власть города Донецка с просьбой о запрете митинга на площади Ленина. Мы митинги запретить не можем», - сказал начальник главка, комментируя тот факт, что в социальных сетях звучат сепаратистские призывы к проведению акций протеста.

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При этом он отметил, что и горисполком не может запретить митинги, но может обратиться в суд, который вправе вынести решение о запрете.

Пожидаев также сообщил, что в настоящее время также рассматривается вопрос законности установки красных палаток с символикой КПУ на площади им. Ленина.

«Сейчас проводится работа с палатками, которые установлены на площади Ленина. Мы дадим оценку их законности. Я просто уверен, что в тех палатках нет ни одного коммуниста, который там анонсирован. Почему-то мне так кажется», - сказал правоохранитель.