Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы перевели в Херсон

В Херсоне в четверг, 3 апреля, состоялся торжественный ввод в действие Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины на новом месте дислокации – в Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, принимали пограничников херсонские ветераны, а также представители власти: губернатор области Юрий Одарченко, в. и. о. мэра Херсона Владимир Мыколаенко, народный депутат Украины Андрей Путилов. Кроме того, присутствовали другие чиновники облгосадминистрации и горсовета Херсона.

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По состоянию на 2 апреля, на территорию Херсонской области прибыло более тысячи пограничников, многие из которых привезли свои семьи.

«В ближайшем будущем в областном центре будет определено место, которое можно привести в нормальное жилое состояние с наименьшими бюджетными затратами. И мы переселим наших военнослужащих туда», - сообщил Одарченко.

По словам председателя Государственной пограничной службы Украины Николая Литвина, в состав Азово-Черноморского регионального управления вошли новосозданный Херсонский и Бердянский пограничные отряды. В составе Херсонского пограничного отряда к охране государственной границы Украины уже приступили отделы пограничной службы, которые ранее были в подчинении Одесского пограничного отряда.

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«В такой ситуации, которая сложилась сегодня, мы понесли неизбежные потери. Много нашего имущества осталось в Крыму, и сейчас мы приступаем к изъятию этого имущества – через суды. К счастью, удалось сохранить корабельно-катерный состав Морской охраны, вооружение и технику, которые были дислоцированы в Крыму. В дальнейшем эта техника будет использоваться для усиления границ сформированного пограничного подразделения на морских просторах Херсонщины», - сообщил Литвин.

В ходе этих мероприятий руководство Госпогранслужбы Украины наградило ряд пограничников за отвагу и отличное несение службы на государственной границе. Также после окончания торжеств, участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню.

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Напомним, ранее Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы дислоцировалось в Симферополе, охраняя участок государственной границы Украины, которая включает административные территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, Запорожской и Херсонской областей.