Виновнику стрельбы на Майдане может грозить пожизненное заключение

Об этом сообщает ТСН.

Самообороновцы пытались проверить пакеты, которые нес активист "Правого сектора". Когда тот отказался, завязался конфликт. Козюбчик признает, что стрелял.

"Люди спровоцировали", - пояснил он. Не опровергает и того, что на владение огнестрельным оружием не имел права.

"Пистолет ПМ. Я его нашел", - пояснил подозреваемый происхождения орудие преступления.

Читайте такжеПравоохранители обнаружили оружие в гостинице "Днепр", где находился "Правый сектор"Читайте такжеАктивист ПС отмечает, что после конфликта добровольно сдался милиции. А стрелять на поражение намерения вообще не имел. "Я не хотел прицельно, на поражение стрелять. Поэтому, как мне казалось, стрелял вниз", - утверждает стрелок.

Версию защиты истолковал адвокат. "Его ждут 20 человек с битами, палками, у одного в руке пистолет Макарова. Он воспринял это как угрозу жизни. И достал свой пистолет. Потом был залит слезоточивым газом. Он был ослеплен и дезориентирован. Это самозащита", - настаивает юрист Андрей Осипов.

Другая точка зрения - у обвинения. Прокуратура говорит, что имеет доказательства, которые противоречат предыдущей версии.

"Имеющийся видеоматериал, где непосредственно видно, кто и как совершает преступление. На почве конфликта произошло покушение. И выстрелы были целенаправленные", - утверждает прокурор Шевченковской прокуратуры столицы Ярослав Захарченко. Как уже сообщалось, суд оставил под стражей виновника стрельбы на Майдане. Козюбчику инкриминируется покушение на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет за решеткой или наказание пожизненным заключением.