Фюле надеется на скорую визовую либерализацию с Украиной

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Фюле заявил на брифинге в Еврокомиссии вместе с вице-премьером, министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Гройсманом.

”Страны-члены ЕС преданные делу выполнения Плана по визовой либерализации с Украиной. Мы рассмотрим прогресс, которого достигла Украина. Это даже сегодня еще более неотложное дело, учитывая трудности (аннексия Крыма Россией - УНИАН), с которыми сталкиваются украинцы. На прошлой неделе были согласованы вопросы, которые еще не решены, и пути завершения первой стадии Плана действий по визовой либерализации”, - сказал Фюле.

По словам Фюле, вскоре Еврокомиссия проведет консультации со странами-членами ЕС относительно перехода ко второй фазе.

Читайте такжеУкраинцы смогут ездить в Европу без виз, а с крымчанами ситуация неопределенная - Фюле

”Действительно, речь идет о скорейшем переходе от первой ко второй фазе Плана визовой либерализации. Напомню, что первая фаза была связана с принятием законодательных актов, а во второй речь пойдет о практическом воплощении этих законов. Я надеюсь, что украинская власть не потеряет эту возможность и выполнит также требования второй фазы за сравнительно короткий промежуток времени”, - сказал Фюле.

”Мяч на украинской стороне. Но что Украина от нас получит - так это полную поддержку, чтобы украинские граждане имели шанс посещать страны Шенгенской зоны без виз”, - добавил комиссар ЕС.

На первой стадии Плана предполагалось, в частности, принятие законов о недискриминации, а также ЕС настаивает на внедрении в Украине биометрических паспортов.