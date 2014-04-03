Турчинов: за оккупацию Крыма Россия будет платить тройную цену

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live», отвечая на вопрос о «Харьковских соглашениях» 2010 года и нынешней позиции России относительно того, что она якобы уже не должна платить за базирование Черноморского флота и цена на газ для Украина будет такой, как до соглашений.

«Во-первых, они уже дважды подняли цены на газ», - сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что энергетическая безопасность является очень важной для Украины, тогда как в Крыму «были наши стратегические перспективы относительно альтернативного энергообеспечения».

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В этом контексте спикер напомнил, что одним из первых предприятий, которое захватили российские военнослужащие, был «Черноморнефтегаз».

Таким образом, подчеркнул Турчинов, против Украины ведется и экономическая война.

Он отметил, что Россия разорвала с Украиной ряд соглашений. «То, что они в одностороннем порядке разрывают (соглашения - УНИАН), - это свидетельствует о слабости их позиции и отсутствие какого-либо юридического фундамента под попыткой аннексии нашей территории», - подчеркнул он.

Кроме того, спикер отметил, что в ближайшее время будет четкая юридическая позиция по компенсации Украине «миллиардных убытков, которые сделала Россия». «Те убытки, которые Украина понесла в связи с захватом, оккупацией территории Украины. Россия будет платить двойную, тройную цену за все провокации, которые она делает против независимого суверенного государства», - подчеркнул Турчинов и высказал мнение, что международные суды поддержат иски Украины.