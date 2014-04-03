Турчинов снова заговорил о сенсорной кнопке для депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы «Шустер Live», отвечая на вопрос о том, что якобы недавно депутата от «Батькивщины» Сергея Пашинского поймали на «кнопкодавстве», а также по фактам фиксации других случаев неперсонального голосования депутатами с времени избрания Турчинова спикером.

Турчинов отметил, что каждый депутат должен голосовать только за себя. Он напомнил, что предложено ввести систему использования сенсорной кнопки при голосовании.

«Я надеюсь, что мы протестируем в ближайшее время систему «Рада» для того, чтобы она могла работать в режиме использования сенсорной кнопки», - сказал спикер и добавил, что такая система исключит неперсональное голосование.