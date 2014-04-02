Турчинов: Заявления Януковича не содержат ни юридической, ни политической позиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы «Шустер лайф» на Первом Национальном, отвечая на вопрос о том, что экс-президент Виктор Янукович попросил президента Российской Федерации Владимира Путина, который считает Януковича легитимным президентом, ввести войска в Украину и имел ли Путин на это юридическое основание.

Турчинов также отметил, что Путин «считает и Крым частью России», но Крым был, есть и будет украинской землей.

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«Фантазии Путина ни к чему. Все цивилизованные страны не признают оккупацию Крыма и признают легитимную власть в Украине. А заявления гражданина Януковича, который скрывается в Российской Федерации от украинского правосудия, не носят никакой ни юридической, ни политической позиции содержательной для Украины», - сказал Турчинов.