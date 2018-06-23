Туз из рукава: зачем Россия снова показала «легитимного»

Фактическую потерю Украины уже не исправят ни постылые разговоры о «братских народах», ни необходимость промышленного сотрудничества, о котором твердят пророссийски настроенные политики. Факт остается фактом: в условиях военной оккупации части одной страны войсками другой, все по-настоящему дружеские разговоры между Киевом и Москвой теряют свой смысл на многие десятилетия, если не навсегда. И именно для Белокаменной такой ход событий куда более неприемлем, чем для Киева.

После революции достоинства, Украина, кажется, с каждым новым днем все дальше уходит от Кремля и все больше приближается к Европе. Остановить этот процесс после аннексии Крыма Россией уже вряд ли возможно. Миллионы украинцев (даже те из них, кто был проросийски или нейтрально настроен в отношении РФ) осознали, что настоящая военная агрессия в отношении Украины идет совсем не от НАТО. И избежать окончательной потери Украины Россия может лишь одним способом — в корне разрушив устои украинского государства.

Эту цель и преследуют сепаратистские митинги на юго-востоке Украины, призывы (читай – принуждение) к федерализации и постоянные разговоры о том, что результаты досрочных выборов президента Украины будут нелегитимны.

Российский МИД сегодня требует от новой власти невыполнимого: федерализацию страны, придание русскому языку статуса второго государственного и сохранение внеблокового статуса. Последнее, к слову, после фактической оккупации части территории Украины, выглядит как издевка, учитывая, что внеблоковый статус запреплен в украинском законодательстве.

Не найдя понимания в этом вопросе ни среди европейского, ни среди американского политикума, в Кремле решили действовать по-своему. На экранах телевизоров вновь, как битый туз из рукава, появляется бывший президент Украины Виктор Янукович. По сложившейся традиции, беглый президент и на этот раз давал интервью в Ростове-на-Дону, но уже в узком кругу собеседников. Журнастам Associated Press и российского телеканала НТВ Виктор Федорович озвучил все те же тезисы, на которых не один день настаивает Кремль.

Туз из рукава

По его словам, федерализация не грозит развалом Украине, а наоборот - объединяет интересы многих людей, «создает для них и их потомков условия развития». «На мой взгляд, в федерализации заложены глубокие основы демократического общества», - заявил он.

Янукович вновь заверил, что живой, а бывшая украинская оппозиция, вместе со странами-гарантами (как известно, во время подписания Соглашения с лидерами оппозиции 21 февраля, гарантами выступили глава МИД Польши Радослав Сикорский и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер), его обманули. «Мне кажется, что со стороны наших посредников сейчас должна быть элементарная этика, нужно вернуться к этому вопросу (выполнению Соглашения — УНИАН)... Я подписал это соглашение, вместе с ними поставил свою подпись... Но не услышал от них слов осуждения в сторону бандитов, которые стреляли в мой кортеж, в мою охрану, и не один раз... Их действия никто не осудил. Я не услышал ни слова в сторону бандитов, которых они начали называть активистами», - посетовал Янукович и добавил, что не потерял надежду услышать со стороны стран-гарантов подписания этого Соглашения других инициатив.

При этом, ни к более, чем сотни погибших на Майдане, ни к снайперам и силовикам, в открытую стрелявшим по митингующим, журналистам и медикам в центре Киева, лично Виктор Федорович отношения не имеет. «Я никогда не давал никаких указаний стрелять, и оружие никогда не выдавалось тем спецподразделениям, которые участвовали в защите госучереждений и зданий», - заявил он.

Крым — наш?

С куда большим интересом он отвечает на вопросы о неких «глубоких противоречиях» в украинском обществе, на которые, по его словам, нельзя закрывать «глаза и уши». При этом бывший президент не уточняет, почему же он ничего не сделал для изменения ситуации за долгие четыре года своего президентства. Тем не менее, по его словам, нельзя «позволять кучке бандитов диктовать 45-миллионной Украине свою волю». «Думаю, это не добавляет авторитета, не придает легитимности тем правителям, кто сейчас находится в Киеве», - сказал он.

Янукович не согласен с аннексией Крыма, и говорит, что попытался бы этого не допустить. «Это яркий пример, та трагедия, которая произошла с Крымом, с которой трудно сегодня согласится. Когда население такого крупного региона, на вот этих протестных настроениях, провело референдум и вышло из состава Украины, фактически. Я лично с этим не могу согласиться. Если бы это было при мне, я бы постарался этого не допустить», - сказал он.

Естественно, бывший президент убежден, что во всем виновата новая украинская власть, а волнения на юго-востоке страны - дело рук радикалов, которые запрещают жителям вышеуказанных регионов общаться на русском языке. Невольно складывается впечатление, что Виктор Федорович черпает информацию о происходящем в Украине исключительно из российского ТВ, где нет ни оккупационных российских войск в Крыму, ни противоречащих украинскому закону и здравому смыслу, наспех состряпанного референдума - одна лишь воля народа.

Оккупация ради сохранения власти

Заявления Виктора Януковича по Крыму выглядят тем более кощунственно, что в своем выступлении 2 апреля он впервые публично сознался: ввести войска в украину попросил Путина лично. Именно этим заявлением гордо размахивал постпред РФ в ООН Виталий Чуркин на заседании Совбеза ООН.

Что сподвигло четвертого президента Украины так поступить, сам Янукович объясняет просто: «Я стал объектом нападения бандитов, которые разъезжали по всей стране, преследовали меня, стреляли из автоматического оружия по моему кортежу, ранили моего офицера. Я об этом сказал и попросил не случайно, ведь... разгул бандитизма, националистов, имеющих фашистские корни, допускать нельзя», - сказал он.

Очевидно, в мировой истории после так называемого «крымского референдума» появился еще один прецедент, когда беглый правитель приглашает оккупационные войска в страну лишь для того, чтобы сохранить свою власть.

К слову, теперь Янукович уже не говорил, что, кроме него, стреляли еще и в бывшего спикера Верховной Рады. Напомним, в двух предыдущих выступлениях Виктор Федорович поминал всуе некие ранения экс-спикера украинского парламента Владимира Рыбака, которые последний, впрочем, назвал «выдумкой и абсурдом».

При этом Янукович ушел от вопроса, поддерживает ли он перемещение российских «зеленых человечков» из Крыма на юго-восток страны. Опять же, под эгидой «защиты русскоязычного населения». Вместо этого бывший президент, в очередной раз, предложил провести референдум, и выяснить, быть ли Украине унитарной и впредь.

Выборы президента Украины, назначенные на 25 мая, по его словам, будут поспешными. Янукович уверен, что проводить их можно будет лишь после конституционной реформы. Странно, что делая заявления о поспешности президентских выборов, сам он не видит очевидного нарушения в организации и проведении незаконного крымского референдума всего за 8 (!) дней.

Своими регулярными призывами к самостоятельности регионов, а, по факту, к сепаратизму, Янукович делает все, чтобы еще сильнее расшатать ситуацию в стране и, очевидно, действует в интересах совсем другого государства, но ни как не целостности и независимости Украины.

Роман Цимбалюк