Международные инвесторы хотят увидеть на посту президента Украины мужчину

Соответствующие данные были оглашены организаторами 10-й ежегодной инвестиционной конференции «Драгон Кэпитал», которая открылась в Киеве, сообщает Навигатор.

В конце дискуссионной панели аудитории предложили принять участие в голосовании. В нем приняли участие специалисты, которые представляют международный и украинский бизнес, а также ведущие эксперты.

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Им было предложено ответить на несколько вопросов. В частности, в отношении возможности возвращения Крыма, выхода Украины из кризиса, а также относительно политического будущего.

Так, участников попросили дать ответ, кто станет будущим президентом Украины – женщина, или мужчина? В итоге по результатам голосования аудитория из 250 человек почти единогласно заявила, что следующим президентом Украины станет мужчина.