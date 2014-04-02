Луценко: После революции более тысячи "беркутовцев" с оружием исчезли в неизвестном направлении

Об этом Луценко заявил на заседании круглого стола, который проходил в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

"Вы знаете, что из пяти тысяч "Беркута" больше тысячи ушла с оружием в неизвестное место", - сказал Юрий Луценко.

Он считает правильным решение министра внутренних дел Арсена Авакова ликвидировать спецподразделение.

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Также, по мнению Луценко, необходимо расформировать и привлечь к ответственности бойцов спецподразделения внутренних войск МВД "Омега", которые стреляли в людей на Майдане.

По его словам, на базе этих двух подразделений должно быть создано силовое спецподразделение, которое будут задействовать для противостояния антигосударственным акциям.