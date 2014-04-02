Луценко предлагает запретить руководителям ПР и КПУ занимать высокие должности в Украине

Лидер общественного движения "Третья украинская республика" Юрий Луценко предлагает запретить представителям руководства Партии регионов и Коммунистической партии Украины занимать высокие должности в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на круглом столе в рамках проекта «Восток + Запад», инициированном информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1 +1».

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Он отметил, что нужно набраться мужества и принять политическое решение о люстрации представителей политических сил, которые своими действиями, в том числе при принятии законов 16 января, привели к человеческим жертвам.

"Перед роспуском парламента нужно набраться политической ответственности, пройти свою часть внутреннего очищения, катарсиса и сказать: проходит люстрация, а именно запрет на руководящие должности в выборных и государственных органах, а также в бизнесе для всех руководителей партий, руководителей фракций, руководителей правительства из партии регионов и коммунистов, которые поставили страну на грань национальной катастрофы", - подчеркнул он, отметив, что это не коснется представителей этих партий областного, районного, сельского уровней.

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"Мы должны пройти очищение... если Партия регионов на своем съезде выдвигает кандидатом в президенты символ сепаратизма, символ убийства людей на Майдане, значит эта партия не может стать частью политической элиты Украины, если она не хочет самолюстрации", - подчеркнул Луценко.

Он выразил сожаление, что сегодня нельзя ставить вопрос о полном запрете этих партий из-за неоднозначной ситуации в разных регионах страны, что может привести к еще большему расколу между Востоком и Западом.

Поэтому, отметил он, нужно исключить из политики людей, которые привели к национальной катастрофе. По словам Луценко, речь идет о нескольких десятках людей.