Бывший министр внутренних дел, лидер движения «Третья украинская республика» Юрий Луценко предлагает реформировать милицию в полицию и просит не требовать от нынешнего главы МВД Арсена Авакова проведения кардинальных изменений в правоохранительной системе.

Об этом Луценко сказал на заседании круглого стола, проходившего в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТБ и Телевизионной службой новостей канала «1 +1».

"От Авакова не требуйте нового качества милиции, требуйте от него, чтобы она не стала угрозой для людей, это переходное состояние правоохранительных органов", - подчеркнул Луценко.

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Он отметил, что все демократические страны имеют полицию.

"Кроме Вьетнама, Кубы, Беларуси - везде уже полиция. Милиция - это неэффективная, коррумпированная, плохо кормленая полиция", - считает Луценко.

Он призвал парламент принять базовый закон о национальной и местной полиции.

Экс-министр внутренних дел уверен, что в городах органы самоуправления должны определять количество работников полиции, назначать руководящий состав полиции.

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Также, по мнению Луценко, местные власти должны влиять на ГАИ, борьбу с наркотиками, борьбу с торговлей людьми, а также работу участковых инспекторов.

Он считает, что все назначения в полицию должны осуществляться по двум подписям - мэра города и министра внутренних дел или начальника областного управления МВД.

"Полиция обслуживать людей, а не быть карательными НКВДистским органом, которым является сегодня МВД", - отметил он.

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Вместе с тем, по убеждению Луценко, национальная полиция должна заниматься борьбой с организованной преступностью, вести уголовный розыск и, возможно, иметь специальные подразделения для особых периодов.

Также, по мнению Луценко, должны быть внутренние войска. При этом он считает ошибкой то, что их назвали Национальной гвардией.

По его убеждению, Нацгвардия должна быть элитным подразделением, при котором будет существовать контингент резервистов. В особый период они могут выступать на охрану государственных объектов и государственной границы страны".

Внутренние войска МВД следует переименовать, используя это спецподразделение для охраны порядка во время массовых мероприятий, в том числе и митингов.

Кроме того, Луценко убежден, что в МВД необходимо полностью заменить персонал, поскольку просто кадровые перестановки не принесут результатов.

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"Без нового персонала требовать от Авакова чуда не стоит", - подчеркнул Луценко.

Также он высказался за переаттестацию милиции.

"Должны быть инспектор, детектив и шериф, и без каких-либо званий", - сказал экс-министр.

Он предлагает при приеме на работу в МВД проверять людей на детекторе лжи.

"Возможно, первый год-два будет меньше профессионализма, но профессионализму можно научиться, нравственности - никогда", - подчеркнул Луценко.