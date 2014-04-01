МИД Украины предлагает России план конфедерализации и введение 10 государственных языков

Об этом сказал директор департамента информационной политики МИД Евгений Перебийнис, комментируя на брифинге во вторник в Киеве предложение от российской стороны о федерализации Украины и обеспечения прав ее граждан, передает Украинская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он указал на недопустимость диктовки Украине, какую форму государственного устройства, формы политического и экономического или социально-культурной жизни ей внедрять.

"Российская власть должна сосредоточиться на наполнении собственного федерального устройства реальным содержанием, возвращении к демократическим выборам на региональном и местном уровне, обеспечении защиты прав нацменьшинств, которые страдают из-за отсутствия возможности полноправного участия в деятельности органов госвласти и принятии решений относительно развития их территорий", - подчеркнул юрий Перебейнос.

"В случае отсутствия прогресса в этом направлении Украина могла бы предоставить Российской Федерации свои предложения по совершенствованию и оптимизации ее государственного устройства и политической системы, например, в виде плана конфедерализации российского государства, внедрение 5-10 государственных языков, а также национальных квот в основных органах государственной власти, которые четко отражали бы интересы всех национальных языковых групп российского общества", - заявил он.

В МИД Украины уверены, что такой шаг позволил бы РФ приблизиться к цивилизованным образцам демократии, прав человека и уважения к нацменьшинствам.