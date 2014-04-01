Россия попытается сорвать президентские выборы в Украине - Марчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом бывший министр обороны и экс-секретарь СНБО Евгений Марчук заявил на пресс-конференции.

“Продолжаются угрозы вторжения на территорию Украины. И хотя Россия заявила, что она якобы отводит свои войска от границ, но НАТО сегодня сделало заявление, что ничего не отводится. В сегодняшней ситуации я почти убежден, что полномасштабной наступательной операции военного характера не будет, поскольку, если Крым отошел бескровно, то сейчас украинские Вооруженные силы уже пришли в себя, состоялись передислокации, проведены учения. И российская сторона уже понимает, что будет много крови с обеих сторон. Потому Россия будет нацеливаться на две серьезные цели: срыв президентских выборов любой ценой или дискредитация избранного кандидата после президентских выборов. Это может быть осуществлено через пограничный конфликт во время выборов”.

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Кроме того, Марчук добавил, что в случае неудачи по дестабилизации ситуации во время избирательной кампании Россия может прибегнуть к военной агрессии на территорию Украины со стороны Крыма - на территорию Херсонской области и со стороны Приднестровья.

Особенно опасной он считает ситуацию на границе с Приднестровьем, поскольку на украинской стороне границы отсутствует оборонная инфраструктура.