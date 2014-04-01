Для избирателей Крыма необходимо организовать участки в Херсонской области - КИУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

«Никакого контроля за выборами в Крыму не может быть. Неизвестно, каким образом возможно доставить в Крым бюллетени. Там действительно могут быть устроены препятствия избирателям», - отметил он.

Черненко отметил, что «наиболее оптимальным и вероятным путем нам видится организация участков в пограничных областях, в Херсонской области».

«Подобный опыт есть у Грузии. Граждане, проживающие в Южной Осетии, в день выборов переходят на территорию Грузии и там голосуют. То же с гражданами Молдовы в Приднестровье. У нас это осложнится тем, что расстояния совершенно другие. Также через узкие переходы с блок-постами тоже может создаваться препятствия искусственные», - считает он.

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«Но даже если один избиратель воспользуется такой возможностью – это необходимо делать, потому что государство должно обеспечивать уровни права всех своих граждан, в том числе и проживающих на оккупированных территориях. Это требует законодательных изменений, определенного выделения средств из бюджета», - убежден Черненко.