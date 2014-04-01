Для избирателей Крыма необходимо организовать участки в Херсонской области - КИУ
Для жителей Крыма необходимо организовать избирательные участки в Херсонской области на президентских выборах 25 мая, но это требует законодательных изменений по обеспечению избирательных прав граждан, которые проживают на оккупированных территориях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко.
«Никакого контроля за выборами в Крыму не может быть. Неизвестно, каким образом возможно доставить в Крым бюллетени. Там действительно могут быть устроены препятствия избирателям», - отметил он.
Черненко отметил, что «наиболее оптимальным и вероятным путем нам видится организация участков в пограничных областях, в Херсонской области».
«Подобный опыт есть у Грузии. Граждане, проживающие в Южной Осетии, в день выборов переходят на территорию Грузии и там голосуют. То же с гражданами Молдовы в Приднестровье. У нас это осложнится тем, что расстояния совершенно другие. Также через узкие переходы с блок-постами тоже может создаваться препятствия искусственные», - считает он.
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«Но даже если один избиратель воспользуется такой возможностью – это необходимо делать, потому что государство должно обеспечивать уровни права всех своих граждан, в том числе и проживающих на оккупированных территориях. Это требует законодательных изменений, определенного выделения средств из бюджета», - убежден Черненко.