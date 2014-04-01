Россия назвала заседание СБ ООН "сходкой", а Джемилева - "одиозной фигурой"

Встреча состоялась по инициативе Литвы в формате "Заседания по формуле Арриа" (The Arria Formula Meeting), которое не относится напрямую к мероприятиям Совета Безопасности.

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Российская миссия выпустила заявление, в котором говорится:

"Отмечаем злоупотребления в использовании "формулы Аррия". Задумывалась она для конфиденциального обсуждения сложных политических вопросов, а используется порой как средство рекламы перед СМИ и НПО. Это подрывает престиж СБ ООН. Категорически отказываемся ассоциировать с Советом Безопасности организуемое сегодня делегацией Литвы пропагандистское шоу с приглашением одиозных фигур. Такая сходка заведомо не может дать сколько-нибудь объективной информации о ситуации в Крыму – одном из субъектов Российской Федерации. Разумеется, российская делегация будет игнорировать это низкопробное мероприятие".

Отметим, что на неформальном заседании Совета безопасности в понедельник, кроме России, не присутствовали несколько постоянных представителей Совбеза, в том числе и Китай.

По материалам: РИА Новости, Голос Америки