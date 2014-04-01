Добкин назвал сепаратистов маргиналами

Об этом в эфире Шустер Live заявил экс-глава Харьковской ОГА, кандидат в президенты Украины Михаил Добкин.

Политик сообщил, что в Харькове на одном из митингов сепаратистов были видны флаги партии Натальи Витренко.

По его словам, сепаратистов поддерживает небольшой процент жителей юго-востока - это "ноль целых, одна десятая процента".

"Идеи сепаратизма начали использовать политики как реакцию на события на Майдане, пока юго-восточные регионы еще "тепленькие", то есть у некоторых жителей сохранилась негативная реакция на смену власти и естественный страх перед неизвестностью", - сказал политик.

При этом, уверяет Добкин, даже в среде русскоговорящих жителей Харьковщины и противников новой власти насчитывается большое количество тех, кто не поддерживает сепаратизм и хочет жить в единой стране.