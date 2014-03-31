ВР предлагают голосовать при помощи сенсорных кнопок - законопроект

Авторами законопроекта являются народные депутаты Игорь Еремеев, Владимир Литвин и Сергей Лабазюк (все - члены группы «Суверенная европейская Украина»), а также Виктор Чумак (фракция “УДАР”), сообщили УНИАН в пресс-службе депутатской группы "Суверенная европейская Украина".

Законопроектом предлагается задействовать сенсорную кнопку для голосования, которое позволит обеспечить личное голосование народных депутатов.

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По словам Лабазюка, «рано или поздно должны дожать этот вопрос». «Депутаты должны научиться ходить на пленарные заседания и отвечать лично за каждое нажатие кнопки», - убежден он.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде в последнее время вновь фиксируются случаи неперсонального голосования.