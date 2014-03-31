Коновалюк считает, что Юго-Восток может превратиться в «новый Крым»

Коновалюк считает, что В. Янукович и его окружение, по сути, предали своих избирателей, не сделали и десятой части обещанного в программе.

Об этом Валерий Коновалюк заявил сегодня, 31 марта, во время пресс-конференции в Киеве.

«Я был одним из авторов предвыборной программы Януковича. Он её не выполнил, но избиратели не должны быть обманутыми. Я чётко знаю, что и как нужно делать. Если моя программа не будет выполняться, я готов уже через два года президентства уйти в отставку», - заявил Валерий Коновалюк.

Первоочередные задачи программа «Новая Украина» – модернизировать промышленность, обеспечить социальные гарантии гражданам и решить вопрос целостности Украины раз и навсегда.

«Если не будет услышано мнение миллионов наших граждан, то Юго-Восток превратится в «новый Крым». Востоку нужны сигналы по ключевым и актуальным проблемам от власти, которая молчит и не знает, что делать», - уверен Кандидат на пост Президента Украины Валерий Коновалюк.

Политик также отметил, что его программа предусматривает максимальную децентрализацию власти. По его словам нужно дать больше полномочий регионам. Это будет способствовать развитию местного самоуправления.

«Русскому языку будет предоставлен статус второго государственного. Спекуляции, приводящие к расколу общества, необходимо прекратить раз и навсегда», - заявил политик.

Также Коновалюк пообещал реформировать армию, вернуть престиж военной профессии и обеспечить войска современным вооружением, максимально используя отечественные разработки.