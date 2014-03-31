Количество российских военных на границе с Украиной уменьшилось - СМИ

«Самый главный позитив этих выходных - то, что мы второй день подряд наконец наблюдаем разрядку на границе. Количество российских военных в приграничных районах РФ остается в пределах 10 тысяч человек», - написал Тимчук, передает Радио Свобода.

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«Вероятность вторжения все же ощутимо снижается. Скажем, так: если неделю назад мы оценивали вероятность вторжения России на 80%, то сейчас - где-то на 50%», - отметил Попов.