Количество российских военных на границе с Украиной уменьшилось - СМИ
09:47, 31 марта 2014Политика
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Количество российских войск на границе с Украиной уменьшилось. Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук.
На границе наблюдается "разрядка" / REUTERS
«Самый главный позитив этих выходных - то, что мы второй день подряд наконец наблюдаем разрядку на границе. Количество российских военных в приграничных районах РФ остается в пределах 10 тысяч человек», - написал Тимчук, передает Радио Свобода.
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«Вероятность вторжения все же ощутимо снижается. Скажем, так: если неделю назад мы оценивали вероятность вторжения России на 80%, то сейчас - где-то на 50%», - отметил Попов.
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