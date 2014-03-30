В Кабмине заявили о 26 тысячах мест для семей военных из Крыма

Об этом заявил вице-премьер Владимир Гройсман.

"По поручению премьер-министра сформировано 26 тысяч мест для семей военнослужащих, которые размещены в 18-ти регионах Украины. Эта информация доведена до Министерства обороны и других силовых ведомств, которые занимаются выводом войск с территории АР Крым, Украина", - сообщил Гройсман, комментируя информацию, которая появилась 29 марта две тысячи людей - военных и их семей, которых вроде не торопятся вывозить с полуострова, передает ТСН.

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"Информация, которую мы проверили по вашим сюжетам. Мы не нашли происхождение этой информации, мы не нашли две тысячи человек, которые не могут приехать для временного проживания. Поэтому сегодня работает круглосуточно коллцентр. Работает штаб по выведению. Между министерствами осуществляется координация этого штаба. Сегодня мы готовы в любое время отреагировать на любое количество людей, которых необходимо обеспечить перевозкой", - заверил вице-премьер.

Он подчеркнул, что "эвакуация сейчас идет по запланированному расписанию, согласно планам, которые формирует Министерство обороны".

"Мы сегодня готовы абсолютно полностью обеспечить перевозки, в том числе железнодорожным транспортом. И обеспечить размещение, расселения на территории 18-ти областей", - подытожил Гройсман.