В шести аэропортах устроили флешмоб в честь "Небесной сотни"

Сегодня днем аэропортах шести городов Украины музыканты одновременно исполнили гимн Евросоюза - «Оду к радости».

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Волонтерский проект «Совместный Воздух» объединяет шесть городов - Львов, Киев , Харьков, Донецк , Одессу и Днепропетровск, сообщает mediaport.ua.

Чтобы почтить память погибших в противостоянии в Киеве 18-20 февраля - «Небесной сотни» и милиционеров - симфонические оркестры этих городов в одно и то же время сыграли гимн Евросоюза.