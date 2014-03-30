В шести аэропортах устроили флешмоб в честь "Небесной сотни"
17:05, 30 марта 2014Политика
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В воскресенье, 30 марта, в аэропортах Львова, Киева, Харькова, Донецка, Одессы и Днепропетровска состоялся флешмоб - оркестры одновременно исполняли гимн Евросоюза - "Оду радости".
Сегодня днем аэропортах шести городов Украины музыканты одновременно исполнили гимн Евросоюза - «Оду к радости».
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Волонтерский проект «Совместный Воздух» объединяет шесть городов - Львов, Киев , Харьков, Донецк , Одессу и Днепропетровск, сообщает mediaport.ua.
Чтобы почтить память погибших в противостоянии в Киеве 18-20 февраля - «Небесной сотни» и милиционеров - симфонические оркестры этих городов в одно и то же время сыграли гимн Евросоюза.
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