СБУ выдворила российского неонациста

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что гражданин РФ, член российской неонацистской организации «Черная сотня» Антон Раевский, находясь в Одессе и выполняя задание спецслужб России, пытался создать диверсионно-подрывную группу из числа жителей Одесской области для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Получены достоверные данные о подготовке иностранцем материалов с публичными призывами к развязыванию агрессивной войны путем вторжения на территорию Одесской области Вооруженных сил РФ, которые дислоцируются на территории Приднестровья. Указанная группа должна была спровоцировать вооруженный конфликт на одном из контрольно-пропускных пунктов на границе с Одесской областью.

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Выявлены материалы, которые свидетельствуют о разжигании межнациональной вражды и содержат публичные призывы к физическому уничтожению украинцев и евреев, проживающих в Одессе и области.

С целью недопущения совершения преступлений, предусмотренных статьями 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины, СБУ выдворила иностранца за пределы государства и запретила въезд в Украину.