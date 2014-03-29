Соглашение с МВФ позитивно повлияет на рейтинг Украины - Fitch
03:44, 29 марта 2014Политика
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Анонсирование соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) благоприятно скажется на рейтинге Украины.
Соглашение с МВФ позитивно повлияет на рейтинг Украины / REUTERS
Об этом сообщают эксперты международного рейтингового агентства Fitch.
Прежде всего, это увеличивает вероятность получения Украиной доступа к внешнему финансированию. Возобновление сотрудничества с МВФ также будет стимулировать проведение структурных реформ.
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"Однако существуют значительные риски реализации программы в свете геополитического кризиса в регионе, возможности его эскалации и внутренней политической и экономической ситуации после падения правительства Виктора Януковича и включения Крыма в состав Российской Федерации", - указывают эксперты Fitch.
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