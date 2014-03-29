Соглашение с МВФ позитивно повлияет на рейтинг Украины - Fitch

Об этом сообщают эксперты международного рейтингового агентства Fitch.

Прежде всего, это увеличивает вероятность получения Украиной доступа к внешнему финансированию. Возобновление сотрудничества с МВФ также будет стимулировать проведение структурных реформ.

Читайте такжеПервый транш кредита от МВФ может составить $3 млрд

"Однако существуют значительные риски реализации программы в свете геополитического кризиса в регионе, возможности его эскалации и внутренней политической и экономической ситуации после падения правительства Виктора Януковича и включения Крыма в состав Российской Федерации", - указывают эксперты Fitch.