Украинский интерес. Американский газ, обнадеживающая Генассамблея и девальвация Януковича

Россия контролирует все военные объекты на Крымском полуострове, над большинством кораблей украинских военно-морских сил подняты андреевские флаги. Некоторые гарнизоны и отдельные суда российскому спецназу пришлось брать штурмом, а украинская власть после этого потратила немало сил на освобождение офицеров, не предавших присягу народу Украины. Владимир Путин разрешил министру обороны Сергею Шойгу начать процесс возвращения нашей стране военной техники и вооружения, но крайне сомнительно, что российская сторона передаст украинской военное имущество в полном объеме. Победители любят трофеи, а россияне чувствуют себя в аннексированном Крыму триумфаторами. По крайней мере, Харьковские соглашения с Украиной Россия уже решила денонсировать, воспользовавшись тем, что власть в Киеве не рискнула сделать это первой.

Рейтинги Владимира Путина среди россиян, инфицированных ура-патриотизмом с помощью федеральных СМИ, зашкаливают, но международное сообщество почему-то не спешит падать ниц перед кремлевским властелином. Более того – позволяет организованно дерзить Кремлю. Заседание Генеральной Ассамблеи ООН по украинскому вопросу стало показательным. 100 государств поддержали резолюцию, отрицающую легитимность референдума в Крыму и призвавшую мир не признавать неукраинский статус полуострова. Россия и 10 ее сателлитов проголосовали против, 58 делегаций воздержались. Этот расклад не помешал российскому полпреду при ООН Виталию Чуркину заявить об убедительной победе кремлевской дипломатии. Положа руку на сердце, трудно даже представить вариант развития событий, при котором глава российской дипломатии Сергей Лавров и его подчиненные перестанут называть белое черным. Даже встречу Лаврова с его украинским коллегой Андреем МИД РФ попытался дезавуировать.

Стоит ли удивляться, что под таким идеологическим прикрытием российские войска продолжают концентрироваться в приграничной с украинской территорией зонах. Масштаб использования живой силы и военной техники позволяет предположить подготовку к вооруженному вторжению, герольдом которого выступил Виктор Янукович. Отметим, что путь от главы государства до безмолвного прислужника своих временных хозяев Виктор Федорович прошел в хорошем темпе. Если быть до конца точным, то заявление, в котором «президент в отъезде» предложил согражданам проводить референдум о статусе каждой территории в составе Украины, чем показал наплевательское отношение к стабильности внутри страны. Не приходится сомневаться ни в том, что попытки провести подобные плебисциты будут, а реакция Москвы будет соответствующе-бронетанковой. На нее у Владимира Путина, как известно, еще с 1 марта есть соответствующее разрешение Совета Федерации, позволившей ему вводить войска в Крым и в Украину.

Европейский Союз и Соединенные Штаты тем временем не только заявили о готовность усилить санкции против агрессора, но и обозначили направление их внедрения в жизнь. Барак Обама подчеркнул, что США готовы обеспечить потребности Старого Света в газе, уменьшив ее энергетическую зависимость от «Газпрома». Если добрые намерения об экспорте углеводородов из-за океана будут реализованы на практике, влияние России серьезно уменьшится. Очевидно, что это случится не завтра, но уже в ближайшей перспективе – слишком опасными выглядят действия Кремля в отношении миропорядка, сложившегося после второй мировой войны.

Украинское правительство тем временем согласилось на повышение цены газа для населения и отказалось от повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума в текущем году. Наградой за эту политическую смелость должно стать возобновление кредитования со стороны МВФ, после чего финансовые ресурсы в украинскую экономику могут влить ЕС, Япония и другие. Еще одним, опосредованным, стимулом может стать упрощение визового режима, на которое намекнул еврокомиссар Штефан Фюле во время своего визита в Киев.