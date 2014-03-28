В ВР внесли законопроект о формировании участков для голосования украинцев за рубежом

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Законопроект народных депутатов от «Свободы» Олега Панькевича, Ирины Сех, Олега Бондарчука, от «УДАРа» - Валерия Пацкана и от «Батькивщины» - Михаила Хмеля предусматривает создание необходимого количества участков и другие изменения с целью максимального обеспечения реализации избирательного права украинцев, находящихся вне пределов государства, в частности трудовых мигрантов, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода».

По словам Панькевича, приблизительно 8 миллионов украинских граждан живут за рубежом – это почти четверть всех избирателей, и существует много препятствий для реализации их волеизъявления на выборах.Читайте такжеМИД: Украину не будет интересовать оценка наблюдателей РФ относительно выборов президента

«По законодательству, избирательные участки создают только при дипломатических учреждениях, а это значит, что людям, которые живут в разных уголках государства, необходимо преодолеть большие расстояния, иногда 600-700 километров, чтоб проголосовать. Очень часто избирательные участки за рубежом недоукомплектованы, страдают от нехватки финансирования и других проблем», - отметил он.

Так, в частности, в Италии на заграничный избирательный участок №35, где в список избирателей включено 1 588 избирателей, поступило только 916 избирательных бюллетеней – остальные избиратели не имели возможности принять участие в голосовании.

«Есть серьезное несоответствие между количеством трудовых мигрантов, находящимся, по экспертным оценкам, за рубежом, и количеством лиц, внесенных в списки избирателей», - заметил депутат.Читайте такжеЦИК зарегистрировала наблюдателей от ОБСЕ на президентских выборах

В частности, в Российской Федерации находится свыше 2 миллионов трудовых мигрантов, тогда как, по официальной информации ЦИК, на выборах народных депутатов 2012 года в список избирателей в этой стране было внесено только 54 759 избирателей. В Итальянской Республике – свыше 600 тысяч трудовых мигрантов, и 6 823 – в списках избирателей. В Республике Польша – свыше 450 тысяч трудовых мигрантов, и 6 604 – в списках избирателей, отмечает Панькевич.

Авторы законопроекта предлагают, кроме постоянных заграничных участков при дипломатических представительствах, в воинских частях (формированиях), дислоцированных за пределами Украины, сформировать временные участки при украинских информационно-культурных центрах, образовательных учреждениях, сообществах земляков, где компактно проживают граждане Украины.

Предусматривается, что такие избирательные участки образуетЦентральная избирательная комиссия по представлению Министерства иностранных дел Украины на основании обращений общественных объединений (не менее 500 ходатайств граждан Украины).

Документ также предусматривает, что участие в выборах могут взять не только украинцы, состоящие на консульском учете, но и все граждане, которые легально пересекли границу государства, в котором находятся.