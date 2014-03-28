Попыткой штурма ВР некоторые граждане Украины подыгрывали России - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, такой вывод можно сделать из его слов на заседании парламента.

Турчинов заметил, что делаются попытки дестабилизировать ситуацию в центре Украины.

“Именно такое задание ставит политическое руководство Российской Федерации перед своими спецслужбами. К величайшему сожалению, вчера сознательно или несознательно некоторые граждане попытались создать провокацию возле Верховной Рады”, - сказал Турчинов.

Он отметил, что на сегодняшний день парламент - “это фундамент легальной украинской власти”, а изменить его состав можно путем выборов.

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“Другого пути - силового давления, провокации - сегодня не существует”, - подчеркнул спикер.

По его словам, “это путь против собственного государства, это путь в поддержку агрессора, который концентрирует свои Вооруженные силы на границах Украины”.

Турчинов поблагодарил народных депутатов Украины, которые вчера не допустили “провокации против Верховной Рады”, а также “всех патриотов, которые сегодня вышли к парламенту, чтобы защитить Верховную Раду от провокаторов, от попыток дестабилизировать, расшатать ситуацию, посеять разочарование и анархию”.

Турчинов напомнил, что люди на Майдане выступали за то, чтобы все граждане были равны перед законом, и потому мы либо защитим закон, и сможем на этом фундаменте восстановить демократическую европейскую страну, либо произойдет разрушение государства». Он подчеркнул, что все равны перед законом, и за нарушение законов должны отвечать.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховную Раду пикетировали около 1,5 тысячи активистов “Правого сектора”, которые требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и расследования гибели лидера западноукраинского крыла организации Александра Музычко.

Под вечер появилась информация, что они планируют штурм здания ВР.

Около 22.00 участники митинга объявили о «завершении акции на сегодня».