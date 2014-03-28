Попыткой штурма ВР некоторые граждане Украины подыгрывали России - Турчинов
И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов считает, что вчера, делая попытку штурмовать парламент, некоторые граждане Украины подыграли России.
Как передает корреспондент УНИАН, такой вывод можно сделать из его слов на заседании парламента.
Турчинов заметил, что делаются попытки дестабилизировать ситуацию в центре Украины.
“Именно такое задание ставит политическое руководство Российской Федерации перед своими спецслужбами. К величайшему сожалению, вчера сознательно или несознательно некоторые граждане попытались создать провокацию возле Верховной Рады”, - сказал Турчинов.
Он отметил, что на сегодняшний день парламент - “это фундамент легальной украинской власти”, а изменить его состав можно путем выборов.
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“Другого пути - силового давления, провокации - сегодня не существует”, - подчеркнул спикер.
По его словам, “это путь против собственного государства, это путь в поддержку агрессора, который концентрирует свои Вооруженные силы на границах Украины”.
Турчинов поблагодарил народных депутатов Украины, которые вчера не допустили “провокации против Верховной Рады”, а также “всех патриотов, которые сегодня вышли к парламенту, чтобы защитить Верховную Раду от провокаторов, от попыток дестабилизировать, расшатать ситуацию, посеять разочарование и анархию”.
Турчинов напомнил, что люди на Майдане выступали за то, чтобы все граждане были равны перед законом, и потому мы либо защитим закон, и сможем на этом фундаменте восстановить демократическую европейскую страну, либо произойдет разрушение государства». Он подчеркнул, что все равны перед законом, и за нарушение законов должны отвечать.
Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховную Раду пикетировали около 1,5 тысячи активистов “Правого сектора”, которые требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и расследования гибели лидера западноукраинского крыла организации Александра Музычко.
Под вечер появилась информация, что они планируют штурм здания ВР.
Около 22.00 участники митинга объявили о «завершении акции на сегодня».