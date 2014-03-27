Капитану тральщика «Черкассы» присвоено звание почетного гражданина Черкасс

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение депутаты горсовета приняли на очередной сессии 27 марта. Депутаты также решили наградить команду корабля памятным знаком «За заслуги перед городом Черкассы».

После принятия этого решения депутаты стоя аплодировали героическому экипажу тральщика «Черкассы».

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Справка УНИАН. Тральщик ”Черкассы” был последним украинским кораблем, который захватили российские военные в Крыму. ”Черкассы” оставались под флагом Украины до 25 марта. Корабль был заблокирован на озере Донузлав с 6 марта.

После 21 марта, когда российские войска на полуострове начали массировано атаковать украинские части и корабли, тральщику ”Черкассы” дважды удавалось отбить попытки штурма со стороны россиян.

С 24 марта он осуществлял непрерывное движение по озеру Донузлав, чтобы избежать захвата корабля.

25 марта российские военнослужащие на протяжении 2 часов штурмовали ”Черкассы” с помощью нескольких вертолетов, скоростных катеров и буксира ”Ковель”. Российским оккупантам удалось прорваться на палубу тральщика. Украинские военные забаррикадировались внутри. Позднее корабль отбуксировали российские военные.

Во время штурма украинские военные не пострадали.