Жители Крыма без крымской регистрации должны выехать за пределы РФ и снова въехать

Об этом 26 марта на пресс-конференции в здании Управления внутренних дел Севастополя заявила представитель Федеральной миграционной службы Российской Федерации Виктория Гичко.

Как пишет Sevas, Виктория Гичко подчеркнула, что гражданами России признаются граждане Украины, имеющие постоянную регистрацию на 18 марта, остальные получат статус «иностранных граждан», а иностранные граждане должны пребывать на территории России на законных основаниях. «А раз у них сейчас нет таких документов, им даётся время, чтобы они покинули территорию, затем въехали в Российскую Федерацию и оформили все необходимые документы», — сообщила чиновница.

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По словам представителя ФМС РФ, покинуть территорию необходимо в течение месяца со дня подписания Договора о присоединении Крыма к России, в противном случае лица, совершившие правонарушение, «будут привлекаться к административной ответственности».

Какое именно наказание грозит «иностранным гражданам» в случае нарушения этой процедуры, Виктория Гичко не уточнила, сославшись на большой объём миграционного законодательства России, но отметила, что в каждом конкретном случае «будут разбираться», было ли правонарушение и почему совершено. «Может, человек по состоянию здоровья не смог выехать. Я не могу сейчас говорить о том, чего ещё не произошло», — пояснила она.