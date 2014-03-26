Обама: США и Европа не заинтересованы в контроле над Украиной

"Ни США, ни Европа не заинтересованы в том, чтобы контролировать Украину", - сказал Обама в среду, выступая во Дворце изящных искусств в Брюсселе, передает Интерфакс-Запад.

"Мы лишь хотим, чтобы народ Украины сам делал свой выбор, как и всякий свободный народ во всем мире", - добавил он.

Президент США признал, что Россию не удастся "вытеснить из Крыма или сдержать от дальнейшей эскалации при помощи военной силы".

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"Но со временем, пока мы будем сохранять единство, русские поймут, что они не могут обеспечить безопасность, благополучие и статус, которого они добиваются, посредством грубой силы", - сказал Б.Обама.

"Если российское руководство продолжит следовать своему нынешнему курсу, вместе мы обеспечим еще большую изоляцию России", - подчеркнул Б.Обама, отметив, что в таком случае будут введены дополнительные санкции.

По его словам, международное сообщество продолжит оказывать давление на Россию, предоставив, вместе с тем, возможность для дипломатического урегулирования ситуации.

"Я считаю, что стабильного мира можно добиться через деэскалацию, через прямой диалог между Россией, правительством Украины и международным сообществом", - отметил Б.Обама.