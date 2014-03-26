В Кремле начались "чистки" среди политической элиты - The New York Times

Поэтому Москва сегодня перестала быть спокойным городом, а в Кремле заговорили о смене политических элит.

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Об этом сегодня пишет The New York Times. Издание сообщает, что недавно в Москве неизвестные избили научного руководителя фонда "Центр стратегических разработок" Михаила Дмитриева и забрали его портфель с ноутбуком, передает ТСН.

Авторитетный в России аналитик входил в экономическую команду модернизаторов. В 2011 году он предсказал массовые протесты из-за спроса на политические изменения у городского населения. Сейчас же эксперт из Кремля стал жертвой избиения. В полиции предполагают, что нападение совершили его конкуренты.

Однако сам Дмитриев уверяет, что на компьютере не было важной информации. Американский обозреватель пишет, что Путин изменил свой политическое направление и начал ориентироваться на менее благополучную часть россиян.

Доказательством этого стало введение войск на территорию Украины и аннексия Крыма, которые привели к росту популярности Путина в целом в России, и к протестам в городах.

В своей речи перед Народным собранием Путин сказал, что Западные политики "уже пугают не только санкциями, но и перспективой обострения внутренних проблем". "Хотелось бы знать, что они имеют в виду: действия определенной пятой колонны - разного рода национал-предателей?" - сказал Путин.

Профессор Высшей школы экономики Николай Петров предполагает, что эти слова могут означать смену технократической политической элиты в Кремле на верных идейных людей Путина.

Эксперт предполагает, что нынешние элиты могут оказаться на технических должностях, или вообще исчезнуть из государственного аппарата. "По словам Петрова, технократы были нужны Путину, когда он еще верил, что либеральные экономические реформы могут сделать Россию первосортной мировой страной. Но с тех пор он отказался от этой мысли", - пишет The New York Times.

Газета пишет, что в Москве уже началось давление на либерал-экономический блок. В частности, экономический советник экс-президента Дмитрия Медведева Сергей Гуриев в прошлом году эмигрировал во Францию, а бывший заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Алексашенко оказался аж в Вашингтоне.

Напомним, что президент США Барак Обама назвал Россию слабой и заявил, что США не будут воевать с ней.