Румыния настаивает на боевой готовности НАТО в Восточной Европе

Министр обороны Румынии Мирча Душа вновь призвал Североатлантический альянс повысить боеготовность в странах, граничащих с Украиной, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

"В Румынии, Польше и других странах, имеющих границу с Украиной, должны находиться военные мощности для осуществления оперативной деятельности НАТО в этом регионе", - заявил Душа во вторник, 25 марта, в Бухаресте на конференции агентства НАТО по коммуникации и информации.

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По словам министра, он вынесет соответствующие предложения на саммит НАТО в сентябре. Душа подтвердил, что компоненты системы противоракетной обороны США будут установлены в Румынии, как и предполагалось, в 2015 году.

В связи с кризисом на Украине было бы разумно ускорить давно запланированную Бухарестом покупку 48 истребителей типа F-16 (Fighting Falcon), подчеркнул Мирча Душа. Однако пройдет немало времени, прежде чем Румыния сможет использовать эти боевые машины, поскольку для этого требуется специальная подготовка пилотов и модернизация наземной инфраструктуры, отмечает агентство dpa.