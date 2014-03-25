НАТО защитит Польшу в случае российской агрессии - посол

Посол Польши в Украине Генрик Литвин уверен, что страны НАТО защитят Польшу в случае агрессии против нее со стороны третьих стран, в частности России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, уверена ли Польша в своих партнерах по НАТО после того, как Россия аннексировала Крым, несмотря на гарантии территориальной целостности Украины со стороны ядерных государств.

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“Если бы мы не верили, что наши договоренности с европейскими и евроатлантическими структурами являются эффективными, мы бы не входили в них. Но мы считаем, что это действительно эффективные гарантии нашей безопасности”, - сказал посол Польши в Украине.