Свыше 6,5 тыс. военнослужащих с семьями пожелали эвакуироваться из Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх сообщил во время выступления в Верховной Раде.

По словам Тенюха, всего в Крыму и Севастополе по состоянию на начало российской военной агрессии находилось 18 тыс. 800 украинских военнослужащих, из них представителей Военно-морских сил - 11 тыс. 900, Воздушных сил - 2900.

Читайте такжеВ вооруженные силы уже мобилизованы свыше 10 тысяч человек

“Более 6,5 тыс. военнослужащих и членов их семей (военнослужащих – 4 тыс. 300, членов семей – 2 тыс. 200) желают продолжать службу в Вооруженных силах Украины и быть эвакуированными из Автономной Республики Крым”, - сказал и.о. министра обороны.