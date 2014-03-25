В Польше Жириновскому посоветовали написать письмо к психиатру

Политики и эксперты, комментируя возможное разделение Украины, не подбирали слова, передает ТСН.

Так, бывший посол Польши в СССР Станислав Цёсек назвал Жириновского психически больным человеком и обратил внимание на то, что этот политик уже не первый раз оскорбляет представителей других стран или национальностей.

"Успокойтесь! Зачем нам накручивать ситуацию и звать волка из леса?" - задал риторический вопрос бывший посол Польши в СССР Станислав Цёсек.

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А советник президента Польши Бронислава Комаровского Томаш Наленч сказал, что Жириновский вообще не по адресу прислал это письмо. Мол, адресовать его надо было не в МИД, а в психиатрическую больницу.

"Придумать такое мог только больной разум. Это письмо надо отправить психиатру", - предложил советник президента Польши по гуманитарным вопросам Томаш Наленч.

Как сообщал УНИАН, 24 марта стало известно о письме Жириновского, отправленном Польше, Румынии и Венгрии.

В частности, Жириновский предлагает Варшаве вспомнить о землях Западной Украины, которые вроде бы должны принадлежать Польше, и, соответственно, требовать проведения референдума о присоединении в состав польского государства пяти западноукраинских областей, чтобы "восстановить историческую справедливость".