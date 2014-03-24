Декларация G7 и ЕС: действия России в Крыму будут иметь последствия

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в так называемой Гаагской Декларации, принятой лидерами США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, а также Президентом Европейского Совета и Президентом Еврокомиссии, в которой также подтверждена поддержка суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

”Международные нормы запрещают приобретение части или всей территории другого государства через запугивание или при помощи силы. Действовать таким образом значит нарушать принципы, на которых основана международная система. Мы осуждаем незаконный референдум в Крыму, проведенный в нарушение Конституции Украины”, - говорится в Гаагской Декларации лидеров семерки и ЕС.

”Мы также решительно осуждаем незаконные попытки России аннексировать Крым в нарушение международных норм и конкретных международных обязательств. Мы также не признаем аннексию”, - говорится в заявлении, принятом в Гааге, текст которого разослан Европейской Комиссией.

Читайте такжеЕсли в G8 есть свободное место, мы готовы его занять - Яценюк

Семерка и ЕС приветствуют согласие России на отправку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ как ”шаг в правильном направлении”.

”Мы надеемся на быструю отправку миссии с тем, чтобы поощрить диалог на месте, снизить напряжение и способствовать нормализации ситуации, и мы призываем все стороны убедиться, что члены специальной мониторинговой миссии имеют надлежащий и безопасный доступ по всей Украине для выполнения своего мандата”, - говорится в декларации.