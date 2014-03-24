У России хватит сил дойти через Украину к Приднестровью - генерал НАТО

13:53, 24 марта 2014
Политика
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Военачальники НАТО выразили обеспокоенность наращиванием контингента российских войск на границе Украины.

Россия сосредоточила большие силы на восточной границе Украины / REUTERS

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что Россия сосредоточила  большие силы на восточной границе Украины и, что это также может представлять угрозу для Республики Молдова, учитывая ситуацию с Приднестровьем, сообщает CNN.

Читайте такжеРоссия накапливает наступательное вооружение на границе с Украиной - адмирал КабаненкоВ частности он заявил, что на восточной границе Украины достаточно российских сил, чтобы они смогли дойти до Приднестровья.

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