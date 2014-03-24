У России хватит сил дойти через Украину к Приднестровью - генерал НАТО
13:53, 24 марта 2014Политика
2 0
Военачальники НАТО выразили обеспокоенность наращиванием контингента российских войск на границе Украины.
Россия сосредоточила большие силы на восточной границе Украины / REUTERS
Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что Россия сосредоточила большие силы на восточной границе Украины и, что это также может представлять угрозу для Республики Молдова, учитывая ситуацию с Приднестровьем, сообщает CNN.
Читайте такжеРоссия накапливает наступательное вооружение на границе с Украиной - адмирал КабаненкоВ частности он заявил, что на восточной границе Украины достаточно российских сил, чтобы они смогли дойти до Приднестровья.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter