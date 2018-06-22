Вехи недели. Безнаказанный Путин, Тимошенко в своем репертуаре и турбулентность для Украины

Владимир Путин может гордиться тем, что его операция по присоединению Крыма к России проходит практически без сучка, без задоринки. Лидер ядерной державы хорошо просчитал, что США далеко, а процедура принятия решений в пронизанном российской агентурой влияния Европейском Союзе вряд ли могут ему угрожать, и максимально оперативно сыграл на низменных чувствах многих россиян. Сомневаюсь, что Крымский полуостров станет в ближайшее время оазисом процветания и благополучия, но в процессе удовлетворения имперских амбиций это, как известно, не главное. Куда важнее всеобщее одобрение политической элиты и ажиотаж среди населения, с радостей воспринимающей потоки клеветы о захвативших власть в Украине бандеровцах и антисемитах.

Не будет лишним упомянуть, что некоторые политические силы в нашей стране словно действуют по заказу Кремля. Не успел Путин выступить с обращением о присоединении Крыма и обещанием и впредь защищать русских, как движимая праведным гневом группа активистов ВО «Свобода» во главе с нардепом Игорем Мирошниченко устроила показательную экзекуцию шефу Первого национального телеканала. Стоит ли удивляться, что об этом инциденте с радостью поведал российский представитель при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу. Политикам, своими действиями оставляющими выбирать их характеристику между «идиоты» и «провокаторы», пора понять, что сегодня вопрос выживания Украины стоит как никогда остро.

В сухом остатке за минувшую неделю – практически полная ликвидация украинского военного присутствия в Крыму под перепалку в прямом эфире между тамошними командирами и руководством министерства обороны. Путин уже подписал указ о создании Крымского федерального округа, назначил туда своего представителя и будет требовать оперативно внедрять на полуострове российские порядки. Два показательных примера: премьер Крыма Сергей Аксенов призвал украинские пророссийские силы активнее бороться за сближение с РФ, а лидеру крымских татар Мустафе Джемилёву запретили въезд на территорию полуострова. Призыв Аксенова кажется неслучайным с учетом тлеющих сепаратистских настроений на юго-востоке Украины.

Санкции мирового сообщества против России трудно назвать эффективными. Соединенные Штаты хоть ударили по «кошелькам» российского президента, а Европейский Союз не спешит сворачиваться отношения с Россией, хотя украинский премьер Арсений Яценюк призывал ЕС лишить Москву возможности использовать энергетические ресурсы в качестве оружия. Украине тем временем преподали очередной урок прагматизма в международных отношениях: в Брюсселе подписана «политическая часть» Соглашения об ассоциации между нашей страной и ЕС, не дающая Киеву серьезных преференций. Даже одностороннее решение Евросоюза об отмене ввозных пошлин для украинских товаров в нынешней ситуации – капля в море.

На фоне выглядящей преступной неспешности Верховной Рады и образцово-показательной неэффективности новой власти в целом (зажигательный спич секретаря СНБО Андрея Парубия с трибуны Майдана больше порадует кремлевских пропагандистов, чем самих украинцев) логичным выглядит появление на переднем плане «спасительницы нации». На эту роль претендует с максимальным размахом Юлия Тимошенко, успевшая оперативно поправить здоровье в «Шаритэ». Юлия Владимировна выступает в своем репертуаре, столь часто используя местоимение «мы», что у человека неподготовленного может сложиться превратное впечатление о том, кто именно совершил революцию достоинства в Украине. К сожалению, взяв на себя ответственность за происходящее в стране, леди Ю не задумывается о легитимности своих действий. Зато Тимошенко не скрывает отчаянного стремления стать президентом, хотя при этом ей придется сминать имеющих большие рейтинги Петра Порошенко и Виталия Кличко. Кстати, официально зарегистрировался в качестве кандидата в президенты только Ренат Кузьмин, сегодня позиционирующий себя как адвокат, но еще недавно бывший беспощадным прокурором. Остальные кандидаты выдерживают гроссмейстерскую паузу.

Евгений МАГДА